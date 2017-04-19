В Саратове осудили бизнесмена за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

САРАТОВ, 19 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове приговорил директора местной фирмы к семи годам лишения свободы по обвинению в даче крупной взятки сотруднику областного управления ФСБ за прекращение проверки его бизнеса, сообщило региональное управление СК РФ.

Управление СК РФ по региону ранее сообщило, что 18 октября прошлого года 47-летний подсудимый в кафе в центре Саратова передал сотруднику УФСБ взятку в полмиллиона рублей за прекращение проверки по факту незаконного экспорта авиационного оборудования, а также за возврат изъятой продукции и общее покровительство, связанное с беспрепятственным прохождением грузов через госграницу РФ.

"Приговором суда Сергею Люлину назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с обращением в собственность государства предмета взятки – денежных средств в сумме 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал бизнесмена виновным по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий в крупном размере". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Прокуратура региона ранее сообщила, что суд в Саратове в административном порядке оштрафовал ООО "Гис Групп", которое возглавлял Люлин, на миллион рублей за передачу незаконного вознаграждения сотруднику УФСБ. Суд установил, что директор фирмы при передаче взятки действовал в интересах компании.