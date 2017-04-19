Прокуратура начала проверку после крушения сухогруза в Черном море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Южная транспортная прокуратура проводит проверку и взяла на контроль расследование уголовного дела в связи с крушением сухогруза "Герои Арсенала" в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры Агнесса Савченко.
"Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль. Кроме того, Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности плавания", — пояснила Савченко.