Прокуратура начала проверку после крушения сухогруза в Черном море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Южная транспортная прокуратура проводит проверку и взяла на контроль расследование уголовного дела в связи с крушением сухогруза "Герои Арсенала" в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры Агнесса Савченко.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасены трое членов экипажа.

"Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль. Кроме того, Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности плавания", — пояснила Савченко.