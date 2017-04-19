В СК призвали омбудсменов уделять больше внимания профилактике нарушений

БЕЛГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Старший помощник председателя Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров призвал детских омбудсменов не вмешиваться в действия сотрудников правоохранительных органов и не ставить на контроль их работу, а уделять больше внимания профилактике нарушений прав детей.

"Не надо самим вам уполномоченным, первое, начнем с того, что проводить расследование и ставить на контроль действия либо сотрудников, либо полиции, либо прокуратуры, либо Следственного комитета. Ну не справитесь вы там", — сказал Комиссаров на XIV Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ.

Комиссаров призвал больше внимания уделять профилактике нарушений прав детей и предотвращать критические ситуации до того, как совершается преступление.

В Белгороде стартовал двухдневный XIV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в ходе которого будут проработаны самые болезненные вопросы из сферы защиты прав детей, включая влияние негативного интернет-контента, профилактику суицидов и поддержку приемных семей, сообщала пресс-служба детского омбудсмена РФ. В работе форума участвуют детские омбудсмены всех российских регионов, а также представители профильных министерств и ведомств, НКО, эксперты и волонтеры.