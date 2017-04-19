В Ростове-на-Дону мужчина напал с молотком на врачей скорой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Состоящий на учете у психиатра мужчина в Ростове-на-Дону нанес травмы молотком врачам скорой помощи, приехавшим к нему домой по вызову, говорится в сообщении администрации города.

"Травмы разной степени тяжести получили фельдшеры скорой медицинской помощи сегодня утром. Как сообщил заместитель главного врача БСМП по скорой помощи Василий Фалин, в 6.48 мск на пульт дежурного поступил вызов от родственников ростовчанина, состоявшего на учете у психиатра. На место выехала специализированная бригада. Но пациент оказал сопротивление и нанес удар молотком одному из фельдшеров, второй также пострадал – резаная рана головы", — говорится в сообщении.

В данный момент оба врача доставлены в больницу скорой медицинской помощи, им оказывается неотложная помощь. К пациенту выехала другая бригада и госпитализировала его.