В Вологодской области завели новое дело против бывшего вице-губернатора

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Еще одно уголовное дело о взятке возбуждено против бывшего вице-губернатора Вологодской области, взятку он получил в виде машины BMW X3, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

Ранее сообщалось, что экс-замгубернатора Вологодской области задержан по подозрению во взятке на сумму не менее 3,75 миллиона рублей. По данным региональной прокуратуры, речь идет об экс-замгубернатора Николае Гуслинском.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Вологодской области возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, обвиняемый за те же действия получил взятку в виде автомобиля марки "БМВ Х3" стоимостью более 440 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Также, отмечается, что в отношении бывшей исполняющей обязанности начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области возбуждены еще два уголовных дела о получении взяток в крупном размере.

"По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, используя возможности занимаемой должности при предоставлении субсидий ООО "Вологодская ягода" в размере 48 миллионов рублей, получила лично от руководителя предприятия крупную взятку в размере 200 тысяч рублей. Такую же сумму в качестве взятки она получила, по мнению следствия, еще и в 2015 году, за предшествующее положительное решение ею в период 2013-2015 годов вопросов предоставления субсидий ООО "Вологодская ягода" в максимальном объеме и в кратчайшие сроки, а также за общее покровительство по службе в отношении руководителя организации", — сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следствия, обоим обвиняемым судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время они находятся под арестом.