В Орловской области полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сотрудники МВД задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Орловской области, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В начале апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Казначеево Орловского района, принадлежавшего 91-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Постройка выгорела полностью, а о судьбе хозяина ничего не было известно. Через несколько часов в лесополосе около деревни Казначеево со следами насильственной смерти было обнаружено тело пенсионера", — сказала Волк.

По ее словам, было установлено, что к убийству причастен 22-летний житель деревни Казначеево. Оперативникам стало известно, что подозреваемый уехал в Москву на заработки. Сотрудники полиции выехали в столицу и задержали мужчину.

"Предварительно установлено, что злоумышленник встретил пенсионера в лесополосе и нанес ему телесные повреждения, от которых тот скончался. Чтобы скрыть преступление, местный житель поджег дом, принадлежавший ветерану", — добавила Волк.

Оперативники доставили подозреваемого в Орловскую область. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отрабатывается версия корыстного мотива преступления.