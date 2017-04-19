Под Тамбовом женщина и двое детей погибли при пожаре

ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели пожилой женщины и двух ее правнуков, тела которых были найдены после пожара в частном доме в Тамбовской области, сообщает региональное управление СК РФ.

Пожар произошел вечером во вторник в селе Красиловка Петровского района.

"При тушении пожара в частном доме обнаружены тела 67-летней женщины и ее малолетних правнуков. По данному факту… начата доследственная проверка, в ходе которой тщательным образом будут выясняться причины и условия, которые привели к трагедии, в том числе и точная причина возгорания", — говорится в сообщении. Следствием назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Как пояснил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ, погибли с прабабушкой пятилетний мальчик и двухлетняя девочка. Мама детей пошла в магазин с третьим ребенком, а ее сожитель был в это время на работе.

"Мама вернулась — дым из-под крыши. Пыталась вытащить из дома находившихся там, но не смогла. Вызвала МЧС, но уже никого не смогли спасти", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

"В тот же день в доме было отключение электроэнергии. Свет в 15 часов включили", — сказал представитель следствия.