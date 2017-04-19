В Ингушетии вынесли приговор женщине, избившей сына палкой

НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Мировой суд в Ингушетии оштрафовал на 7 тысяч рублей местную жительницу, которую обвиняли в том, что она палкой избила своего малолетнего сына за то, что он ругался матом, сообщила региональная прокуратура.

"Установлено, что 9 февраля 2017 года 33-летняя жительница селения Галашки нанесла деревянной палкой не менее 10 ударов по различным частям тела своего малолетнего сына, причинив ему легкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

В судебном заседании женщина полностью признала вину. По ее словам, удары сыну она наносила в воспитательных целях, узнав от его одноклассников, что он ругался матом.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей", — отмечает прокуратура.

По ее данным, приговор пока не вступил в законную силу.