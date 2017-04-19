На Алтае легковой автомобиль упал с моста в реку, один человек погиб

БАРНАУЛ, 19 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль с водителем и тремя пассажирами упал с моста в реку Карама Солонешенского района Алтайского края, один из пассажиров не успел выбраться и погиб, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером во вторник.

"Автомобиль двигался в сторону села Степное. Во время движения съехал с моста и упал в реку. Двое пассажиров и водитель смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, один человек утонул", — сказал представитель ведомства.

Тело погибшего уже обнаружено спасателями, поиск автомобиля, ушедшего под воду, продолжается.