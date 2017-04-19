В Нижневартовске загорелось здание администрации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апр — РИА Новости. Возгорание произошло в здании городской администрации Нижневартовска (ХМАО), на месте работают спасатели, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

"В 10:23 по местному времени (8:23 мск) поступило сообщение о возгорании в здании администрации Нижневартовска на улице Таежной. На место происшествия выехали 10 единиц техники, задействовано 28 человека от подразделений МЧС", — рассказал собеседник агентства.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах города, произошло задымление на одном из верхних этажей здания. Эвакуированы сотрудники администрации — не менее 150 человек. Данных о пострадавших нет.