Кемеровчанин обворовывал гражданских жен перед расставанием

КЕМЕРОВО, 19 апр — РИА Новости. Рудничный районный суд города Кемерово вынес обвинительный приговор 21-летнему местному жителю, который обворовал каждую из трех гражданских жен перед тем, как уйти к другой женщине, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, прошлой осенью в полицию обратилась 20-летняя местная жительница, у которой бывший сожитель похитил мобильный телефон и ноутбук. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого за кражи подозреваемого и выяснили, что жертвами рецидивиста стали еще как минимум две кемеровчанки.

"Злоумышленник некоторое время сожительствовал с каждой из них, а перед тем как уйти к другой женщине, обворовывал предыдущую. Из жилища второй своей гражданской супруги вор забрал всю бытовую технику, у третьей — телевизор и стиральную машину. Похищенное имущество он сдавал в ломбарды, а деньги тратил на подарки для новых женщин", — сообщили в ГУМВД.

Задержанный стал фигурантом многоэпизодного уголовного дела по статье "кража с причинением значительного ущерба". Изучив собранные материалы, суд признал молодого человека виновным и приговорил его к двум 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.