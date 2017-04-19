СК предъявил обвинение двум украинским военным за артобстрелы в Донбассе

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следственный комитет заочно обвинил двух украинских военных в организации применения запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе; командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковника Сергея Заболотного и командира 16-го отдельного мотопехотного батальона подполковника Олега Громадского подозревают в причастности к обстрелам мирного населения.

По данным следствия, в апреле и июне 2016 года Заболотный, Громадский и другие военные обстреливали из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 миллиметров гражданские объекты в поселке Спартак и городе Ясиноватая.

В результате были повреждены жилые дома, а один из местных жителей получил тяжелое ранение.

"Фактически обвиняемые выступили организаторами преступления, так как их должностное положение командиров как раз позволяло влиять и принимать решение об использовании артиллерийского вооружения. Они также вовлекли в преступную деятельность непосредственных исполнителей и в последующем координировали и руководили их действиями", — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Специализированное управление по расследованию военных преступлений в Донбассе было создано в структуре Следственного комитета России в 2014 году. Всего за это время было возбуждено более сотни уголовных дел.