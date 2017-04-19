В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после пожара в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту пожара в больнице, из которой были эвакуированы 100 пациентов и сотрудников, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.

Как сообщало ранее региональное ГУ МЧС, утром 18 апреля в подвале одного из зданий Областной клинической больницы №1 произошел пожар на площади 10 квадратных метров. Пострадали два электрика, получивших ожоги.

"По факту случившегося… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — отмечает ведомство.

По уточненным данным СУСК, в подвале больницы "при производстве работ слесарями-электриками произошел хлопок и последующий пожар".