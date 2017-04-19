Глава Кубани поручил оказать помощь пострадавшим при крушении сухогруза

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Пострадавшим в результате крушения членам экипажа оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Моряков готовы принять в Центральной районной больнице Темрюкского района. При необходимости будет оказана и высокотехнологичная медпомощь в краевом центре", – говорится в сообщении со ссылкой на главу Кубани.

По данным МЧС, потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала", по предварительной информации, следовал под флагом Панамы из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. На борту находилось 12 человек. На место крушения прибыло специализированное судно "Спасатель Демидов", возглавившее спасательные работы.

По данным властей Краснодарского края, по состоянию на 07:00 найдена одна шлюпка с пятью членами экипажа. Один человек поднят на борт проходящего судна.

В главном региональном управлении МЧС создана оперативная группа для координации спасательных работ. В поисках задействовано 127 человек личного состава, 16 единиц техники, в том числе 8 плавсредств. К поисковым работам планируется подключить авиацию, как только позволят погодные условия. В районе Керченского пролива в настоящее время наблюдается шторм.