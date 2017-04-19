Из Амурского областного суда эвакуировали людей из-за задымления в подвале

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр — РИА Новости. Людей эвакуировали из здания Амурского областного суда во вторник в Благовещенске из-за задымления в подвале, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС Денис Далинин.

"Людей эвакуировали еще до приезда пожарных, когда почувствовали задымление. Предварительно, в подвале аварийно сработало оборудование. Сейчас на месте работают эксперты", — рассказал Далинин РИА Новости.

О масштабах ущерба пока не сообщается.