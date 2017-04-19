Более 120 спасателей ищут сухогруз, пропавший в Керченском проливе

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Поисками пропавшего в Керченском проливе сухогруза занимаются 127 спасателей и 8 плавсредств, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Сообщение о том, что в районе Керченского пролива пропал сухогруз, поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду около 04:00 мск.

"К месту крушения прибыло специализированное спасательное судно "Спасатель Демидов", он возглавил спасательные работы на месте крушения. Спланирована работа авиации ЮРЦ МЧС России. Применение авиации будет осуществляться по погодным условиям", – сказал Гавриляк.

Он добавил, что в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба. На месте происшествия работают оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона. Всего в спасательных работах задействовано 127 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 8 плавсредств.