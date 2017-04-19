На Сахалине восстановили энергоснабжение в пяти населенных пунктах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр — РИА Новости. На Сахалине восстановили энергоснабжение пяти населенных пунктов после прохождения циклона, сообщает в среду пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"Сегодня восстановлено электроснабжение сел Елочки и Ключи Южно-Сахалинска, Бамбучки и Пожарское Холмского района, Третьей Пади Корсаковского района", — говорится в сообщении.

Сейчас энергетики ведут ремонт на линиях электропередачи, снабжающих электроэнергией село Березняки Южно-Сахалинска, а также планировочных районов Хомутово, Октябрьский, Луговое, Владимировка и Грушевый сад областного центра.

В восстановительных работах задействованы 15 оперативно-выездных бригад компании, это 40 человек и 15 единиц техники.

В целом, при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и мокрым снегом, произошло более 50 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, а также одной ЛЭП-35 кВ. Восстановить нарушенное электроснабжение планируется к 20.00 (12.00 мск) среды.

Ранее пресс-служба губернатора Сахалинской области сообщила, что всего циклон оставил без энергоснабжения 15 тысяч человек.

Мощный циклон пришел на Сахалин в ночь на среду. За это время, по данным синоптиков, выпало от трети до половины месячной нормы осадков. Из-за сильного бокового ветра в аэропорту Южно-Сахалинска задержано семь рейсов.