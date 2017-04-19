На Камчатке возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту жесткой посадки вертолета, в результате которой пострадали три человека, включая граждан США и Франции, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.

Авиаинцидент произошел в районе Мутновского вулкана на Камчатке утром в среду. Во время посадки у вертолета подломилась стойка шасси. В результате происшествия трое туристов, в том числе граждане Франции и США, получили различные травмы.

Ранее проверку по данному факту начала Дальневосточная транспортная прокуратура.