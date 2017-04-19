На Камчатке в результате жесткой посадки вертолета пострадали два туриста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр – РИА Новости. Авиационный инцидент произошел в районе Мутновского вулкана на Камчатке, в результате которого пострадали двое туристов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На борту компании "Витязь-Аэро" находилась группа туристов, которые занимаются хели-ски. Во время посадки у вертолета подломилась стойка шасси. В результате инцидента два человека получили травмы.

"Вертолет забрасывал на Мутновский вулкан лыжников, которые занимаются хели-ски. В результате авиационного инцидента пострадали два человека. Второй борт авиакомпании, который находился недалеко от места происшествия, оперативно доставил пострадавших на вертодром в селе Николаевка. Там их встретили врачи скорой медицинской помощи", — сказал зампред краевого правительства Сергей Хабаров.

Отмечается, что в настоящее время врачи обследуют пострадавших и оказывают им первую медицинскую помощь.

"По предварительным данным, оба пострадавших получили сочетанные травмы. Нами принято решение госпитализировать их в краевую больницу для дальнейшей оценки состояния и необходимого лечения. В ближайшее время они будут перевезены в Петропавловск-Камчатский", — заявила министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко.