В Южно-Сахалинске из-за циклона задержали шесть авиарейсов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр — РИА новости. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны шесть рейсов из-за циклона, проходящего над территорией острова, сообщается в среду на сайте воздушной гавани.

"Видимость в районе аэропорта составляет 1200 метров, на аэродроме работает 11 единиц техники, которая чистит ВПП от снега. Состояние взлетной полосы позволяет принимать и выпускать воздушные суда, однако по причине порывистого северо-восточного бокового ветра и непрекращающихся осадков в расписание движения самолетов внесены изменения", — говорится в сообщении.

Задержаны прилеты из Хабаровска, Москвы и Благовещенска, а также вылеты в Хабаровск, Курильск и Москву.

Мощный циклон, оставивший без электроснабжения 12,4 тысячи человек, пришел на Сахалин в ночь на среду. За это время, по данным синоптиков, выпало от трети до половины месячной нормы осадков. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.