На Сахалине восстанавливают нарушенное из-за циклона электроснабжение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр — РИА Новости. Пятнадцать бригад энергетиков в среду утром восстанавливают на Сахалине нарушенное в результате прохождения циклона электроснабжение, сообщает перс-служба "Сахалинэнерго".

"ПАО "Сахалинэнерго" ведет работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов на Сахалине, нарушенного сегодня ночью в результате циклона. В настоящее время 15 оперативно-выездных бригад компании, это 40 человек и 15 единиц техники, ведут восстановительные работы на линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ", — говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго РФ сообщало, что из-за непогоды без электроснабжения на Сахалине остаются около 12,4 тысячи человек.

По состоянию на 8.00 (00.00 мск) остается нарушенным электроснабжение сел Елочки и Ключи Южно-Сахалинска, Бамбучки и Пожарское Холмского района, частично — села Третья Падь Корсаковского района. В Южно-Сахалинске частично обесточены планировочные районы Хомутово, Христофоровка, Октябрьский, Новоалександровск, 25-й микрорайон, Владимировка, Грушевый сад, дома в районе пересечения Холмского шоссе и улицы Транзитной.

"В целом при прохождении циклона, который сопровождается сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду, осадками в виде мокрого снега, произошло отключение одной ЛЭП напряжением 35 кВ и 51 — ЛЭП-6-10 кВ", — сообщили в "Сахалинэнерго".

Восстановить нарушенное электроснабжение планируется в среду к 20.00 (12.00 мск).