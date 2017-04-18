Новое дело в семье Захарченко: суд арестовал отца полковника за растрату

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал отца полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арест за растрату

Виктора Захарченко заключили под стражу по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств, рассказала РИА новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Срок ареста установлен до 30 мая", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, на решение суда подана апелляционная жалоба. Законность ареста Захарченко-старшего 24 апреля проверит Мосгорсуд.

Дело семьи Захарченко

Полковника Дмитрия Захарченко задержали в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей.

Позже следователи нашли еще два эпизода преступления по той же статье. При обыске квартиры сестры Захарченко оперативники обнаружили склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не мог.

Кроме того, СМИ написали, что на швейцарских счетах, связанных с семьей Захарченко, обнаружено около 300 миллионов евро. Счета были зарегистрированы на отца полковника.

Как писал "Коммерсант", дополнительные сомнения в честности семьи Дмитрия Захарченко заронили и слова банкиров, которые заявили, что Виктор Захарченко давно известен как автор различных схем, которые использовали владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.

По данным издания, следователи отрабатывали версию о том, что "теневой банкир" вместе с сыном наладили бизнес по минимизации потерь "легальных" банков, которым грозил отзыв лицензий.

Согласно одной из версий, Захарченко-отец вместе с сыном помогали банкирам вывести часть денег за границу, а часть — обналичивали.

В конце прошлого года делу был присвоен гриф секретности, оно было изъято в СК РФ. Расследование, по словам источника РИА Новости, поручили генералу Сергею Чернышову, который ранее расследовал коррупционные преступления экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина.

Сейчас Дмитрий Захарченко находится под арестом.

Захарченко вину отрицает

В конце марта Мосгорсуд признал законным продление ареста полковнику Захарченко до 5 июня.

Сам он на слушании вину отрицал, заявляя, что в материалах дела "нет никаких доказательств получения им взятки". Адвокат Захарченко Александр Горбатенко отметил, что в материалах дела "нет ни одного факта выемки денежных средств" по вменяемым эпизодам якобы получения взятки полковником.

По его утверждению, на него в ходе следствия "оказывается сильное давление через родственников", угрозы в возбуждении дел в их отношении.

Следователь, в свою очередь, отметил, что следственные действия проводятся в разных субъектах.

"Необходимо изучить ряд документов, прослушать многочисленные аудиозаписи разговоров обвиняемого и иных лиц. Следственные действия ведутся практически каждый день, что объясняется сложностью уголовного дела", — сказал он, отметив, что Захарченко мог совершать и иные коррупционные преступления в соучастии с разными группами лиц.

На суде появился и отец Захарченко Виктор, который сказал сыну, что любит его, а прессе процитировал строки Николая Некрасова.

След "Нота-банка"

Также в марте Тверской суд Москвы перевел под домашний арест бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову и ее сестра Ларису, давшие показания на подозреваемого в коррупции полковника.

Сестры Марчуковы были арестованы летом прошлого года по делу о хищении средств вкладчиков Нота-банка. Полковника Захарченко арестовали в сентябре по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий — якобы он предупредил Марчуковых о предстоящем в Нота-банке обыске.

В начале марта полковник Захарченко в ходе продления ему ареста, заявил, что его землячки сестры Марчуковы дали против него показания. По словам полицейского, на "этих женщин оказывалось давление" и их "заставили его оговорить".

Делом Нота-банка занимается полиция. Расследование коррупционной деятельности полковника Захарченко ведет Следственный комитет.

Ранее Тверской суд по ходатайству следствия продлил бывшим совладельцам Нота-банка Дмитрию и Вадиму Ерохиным, а также гадалке Ноне Михай срок содержания под стражей до 18 мая. В пятницу Мосгорсуд признал законным продление им срока содержания под стражей, сообщил РИА Новости представитель суда.

Полиция в рамках уголовного дела Нота-банка на данный момент расследует четыре эпизода — два по мошенничеству и еще два по присвоению (растрате). Срок предварительного следствия продлен до 18 мая. Экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, по словам следователя, обвиняется по всем эпизодам, его брат Вадим (ранее занимал должность зампреда Ноты) — по одному эпизоду присвоения (часть 4 статьи 160 УК РФ). На данный момент уголовное дело насчитывает 85 томов. Следствием проведено четыре экспертизы и назначено еще пять.

Сестрам Марчуковым, а также арестованной по делу гадалке Ноне Михай вменяется эпизод мошенничества на 350 миллионов рублей в отношении ООО "Фармстер"