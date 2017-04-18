Новое дело в семье Захарченко: суд арестовал отца полковника за растрату

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал отца полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Арест за растрату
Срок ареста установлен до 30 мая", — сказала пресс-секретарь.
По ее словам, на решение суда подана апелляционная жалоба. Законность ареста Захарченко-старшего 24 апреля проверит Мосгорсуд.
Дело семьи Захарченко
Позже следователи нашли еще два эпизода преступления по той же статье. При обыске квартиры сестры Захарченко оперативники обнаружили склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не мог.
Кроме того, СМИ написали, что на швейцарских счетах, связанных с семьей Захарченко, обнаружено около 300 миллионов евро. Счета были зарегистрированы на отца полковника.
Как писал "Коммерсант", дополнительные сомнения в честности семьи Дмитрия Захарченко заронили и слова банкиров, которые заявили, что Виктор Захарченко давно известен как автор различных схем, которые использовали владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Согласно одной из версий, Захарченко-отец вместе с сыном помогали банкирам вывести часть денег за границу, а часть — обналичивали.
В конце прошлого года делу был присвоен гриф секретности, оно было изъято в СК РФ. Расследование, по словам источника РИА Новости, поручили генералу Сергею Чернышову, который ранее расследовал коррупционные преступления экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина.
Сейчас Дмитрий Захарченко находится под арестом.
Захарченко вину отрицает
Сам он на слушании вину отрицал, заявляя, что в материалах дела "нет никаких доказательств получения им взятки". Адвокат Захарченко Александр Горбатенко отметил, что в материалах дела "нет ни одного факта выемки денежных средств" по вменяемым эпизодам якобы получения взятки полковником.
По его утверждению, на него в ходе следствия "оказывается сильное давление через родственников", угрозы в возбуждении дел в их отношении.
Следователь, в свою очередь, отметил, что следственные действия проводятся в разных субъектах.
"Необходимо изучить ряд документов, прослушать многочисленные аудиозаписи разговоров обвиняемого и иных лиц. Следственные действия ведутся практически каждый день, что объясняется сложностью уголовного дела", — сказал он, отметив, что Захарченко мог совершать и иные коррупционные преступления в соучастии с разными группами лиц.
На суде появился и отец Захарченко Виктор, который сказал сыну, что любит его, а прессе процитировал строки Николая Некрасова.
След "Нота-банка"
Сестры Марчуковы были арестованы летом прошлого года по делу о хищении средств вкладчиков Нота-банка. Полковника Захарченко арестовали в сентябре по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий — якобы он предупредил Марчуковых о предстоящем в Нота-банке обыске.
В начале марта полковник Захарченко в ходе продления ему ареста, заявил, что его землячки сестры Марчуковы дали против него показания. По словам полицейского, на "этих женщин оказывалось давление" и их "заставили его оговорить".
Делом Нота-банка занимается полиция. Расследование коррупционной деятельности полковника Захарченко ведет Следственный комитет.
Полиция в рамках уголовного дела Нота-банка на данный момент расследует четыре эпизода — два по мошенничеству и еще два по присвоению (растрате). Срок предварительного следствия продлен до 18 мая. Экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, по словам следователя, обвиняется по всем эпизодам, его брат Вадим (ранее занимал должность зампреда Ноты) — по одному эпизоду присвоения (часть 4 статьи 160 УК РФ). На данный момент уголовное дело насчитывает 85 томов. Следствием проведено четыре экспертизы и назначено еще пять.
Сестрам Марчуковым, а также арестованной по делу гадалке Ноне Михай вменяется эпизод мошенничества на 350 миллионов рублей в отношении ООО "Фармстер"