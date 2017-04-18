СМИ: жена и дочь Азимова находятся в Киргизии

БИШКЕК, 18 апр – РИА Новости. Жена и маленькая дочь подозреваемого в организации теракта в Петербурге Аброра Азимова находятся в Киргизии, сообщает во вторник информагентство "24.kg" со ссылкой на родственников подозреваемого.

Один из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, был задержан в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ РФ. Он подозревается в том, что подготовил непосредственного исполнителя теракта Акбаржона Джалилова.

По данным ведомства, Азимов — выходец из Центрально-Азиатского региона 1990 года рождения. Указ на сайте президента республики свидетельствует, что Азимов вышел из гражданства Киргизии в 2013 году. Киргизские официальные органы не уточняют информацию о подозреваемом, так как он не является гражданином Киргизии.

"В 2014 году Аброр женился. Его супруга вместе с ребенком приехала в прошлом году в Киргизстан. У его дочери врожденная травма, девочка нуждается в лечении", — сообщает агентство. Родственники подозреваемого не верят, что он может быть причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга, и считают, что его подставили.

Они сообщили журналистам, что Аброр и его старший брат Акрам "никогда не были религиозными фанатиками и не ходили в мечеть". Супруга Аброра подтвердила, что ее муж действительно был в Турции, но транзитом из Сеула.

"Они уехали из Киргизстана в 2009 году на Украину. Но в конце 2013-го оба брата перебрались в Россию. Аброр и Акрам работали в Подмосковье, в суши-баре. Жили на съемной квартире. А их жены — в Киргизстане со свекровью", — рассказывают родственники.

Члены семьи Азимова также сообщили, что Акрам, приехал в Киргизию на лечение 27 марта, а 15 апреля он был прооперирован в Джалал-Абаде. "Как рассказала тетя братьев Азимовых, Акрама в минувшую субботу на допрос прямо из больничной палаты забрали сотрудники регионального управления госкомитета нацбезопасности. Однако ни в клинику, ни домой он так и не вернулся. В ГКНБ же утверждают, что отпустили его в тот же день", — сообщает СМИ.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.