Мосгорсуд 26 апреля проверит законность домашнего ареста Улюкаева

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд 26 апреля проверит законность продления срока домашнего ареста экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в 2 миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Апелляционная жалоба адвокатов Улюкаева будет рассмотрена в Мосгорсуде 26 апреля в 10:30", — сказала пресс-секретарь.

Ранее суд продлил до 15 июля срок домашнего ареста Улюкаева. При этом сохранены все наложенные на него запреты и ограничения, в том числе запрет покидать дом без разрешения следователя.

Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, задержанный в ноябре прошлого года, вину в получении взятки не признает.