Здание нижегородского Заксобрания оцепили из-за подозрительного предмета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание Законодательного собрания Нижегородской области из-за подозрительно предмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Нижнему Новгороду.

"Информация о том, что в здании заксобрания обнаружен подозрительный предмет, поступила около 16.40 мск. В скором времени к зданию подъехали правоохранители и оцепили его. Выяснилось, что предметом является непрозрачный пакет. Сейчас выясняется, что находится в этом пакете", — сказал собеседник.

Он пояснил, что пакет мог оставить один из посетителей Законодательного собрания.

Источник в Заксобрании сообщил, что в настоящее время в здании, помимо сотрудников МЧС, находятся депутаты и журналисты, которых не выпускают на улицу. При этом кинологи с собаками пока не подъехали.