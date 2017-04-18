Суд взыскал с экс-замглавы Ростуризма 28,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя Ростуризма, экс-главе компании "ОПК Девелопмент" Дмитрию Амунцу по делу о хищении из Межпромбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд признал Амунца виновным в пособничестве в хищении в особо крупном размере и приговорил его в семи годам колонии общего режима, огласила решение судья Мария Сизинцева.

Также суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с Амунца сумму ущерба — 28 миллиардов 513 миллионов рублей. В качестве обеспечения иска суд изъял у бывшего чиновника Porsche Cayenne и половину доли дома на Рублевском шоссе.

Кроме того, суд запретил Амунцу три года заниматься финансово-хозяйственной деятельностью.

Как следует из приговора, в 2008–2009 году Амунц участвовал в хищении денег, выделенных Банком России Межпромбанку в качестве беззалогового кредита. Деньги выводились через перечисления на счета фирм, в том числе с номинальными директорами, которыми выступали сотрудники ЧОПа. Схему хищения, по данным следствия, в 2008 году разработал владелец МежпромбанкА Сергей Пугачев, ныне скрывающийся за рубежом.