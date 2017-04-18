"Победа" могла отказать в перевозке ребенка с ДЦП из-за овербукинга

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" могла отказать в перевозке ребенка с детским церебральным параличом из-за отсутствия свободных мест в самолете, причиной этому стал овербукинг, сообщает Росавиация во вторник.

Овербукинг (overbooking) — продажа билетов на рейс, превышающая количество кресел в самолете. Овербукинг существует в практике некоторых зарубежных авиакомпаний, однако не регулируется российским законодательством.

"По предварительным данным, причиной отказа в перевозке пассажира с ребенком, страдающим ДЦП, стала продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета, так называемый овербукинг, который применяется в практике некоторых зарубежных авиакомпаний", — говорится в сообщении.

В пятницу сотрудник лоукостера "Победа" в аэропорту Внуково отказал в допуске на рейс женщине с двухлетним сыном, страдающим ДЦП. По данным Росавиации, во избежание недоразумений пассажирка заблаговременно проинформировала "Победу" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка, а также своевременно приехала на регистрацию. Однако сотрудник авиакомпании "Победа" отказал женщине с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров".