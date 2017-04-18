Следствие примет решение по предъявлению обвинения Азимову за 45 дней

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (535)

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следствие должно в течение 45 суток предъявить официальные обвинения предполагаемому организатору взрыва в метро Санкт-Петербурга Аброру Азимову, сказано в решении Басманного суда Москвы.

Во вторник суд арестовал Азимова до 3 июня.

В настоящее время он находится в статусе подозреваемого. "Официальные обвинения должны быть предъявлены в течение 45 суток, в противном случае мера пресечения отменяется", — огласил решение судья Артур Карпов.

Азимова удалось задержать накануне в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.