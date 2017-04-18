Следствие примет решение по предъявлению обвинения Азимову за 45 дней

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следствие должно в течение 45 суток предъявить официальные обвинения предполагаемому организатору взрыва в метро Санкт-Петербурга Аброру Азимову, сказано в решении Басманного суда Москвы.
В настоящее время он находится в статусе подозреваемого. "Официальные обвинения должны быть предъявлены в течение 45 суток, в противном случае мера пресечения отменяется", — огласил решение судья Артур Карпов.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.