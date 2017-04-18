На Ямале вынесли приговор женщине, оставившей новорожденного в подъезде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 апр — РИА Новости. Суд Нового Уренгоя (ЯНАО) вынес обвинительный приговор в отношении 20-летней девушки, которая зимой прошлого года оставила своего новорожденного ребенка в подъезде жилого дома, сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, еще будучи беременной, девушка не встала на учет в женской консультации, а в декабре 2016 года родила ребенка в антисанитарных условиях.

"Не соблюдая нормы санитарии и гигиены, перерезала кухонным ножом пуповину, завернула младенца в полотенце и простынь, вынесла ребенка из квартиры и оставила его на бетонном полу первого этажа многоквартирного жилого дома в городе Новый Уренгой", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении молодой матери было возбуждено по статье об оставлении беспомощного человека в опасности.

"Мировой судья… с учетом позиции государственного обвинителя признал девушку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев", — резюмировали в прокуратуре, добавив, что в настоящее время ребенок находится под предварительной опекой.