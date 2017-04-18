Под Белгородом столкнулись пассажирский поезд и автомобиль

ВОРОНЕЖ, 18 апр — РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения иномарки с пассажирским поездом "Белгород — Новороссийск" в Белгородской области, говорится в сообщении Юго-Восточной железной дороги.

Столкновение произошло в 12.23 мск вторника на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Ездоцкий – Стойленская.

"Водитель автомобиля Mitsubishi, несмотря на запрещающий сигнал светофора и исправно работающую сигнализацию, выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом №124 "Белгород — Новороссийск". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель иномарки, по данным ЮВЖД, был госпитализирован, пассажиры поезда и поездная бригада за медицинской помощью не обращались.

"Схода подвижного состава не произошло. В 12.41 мск состав был отправлен по назначению", — сообщает ЮВЖД.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия дороги.