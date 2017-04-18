СК начал проверку после обнаружения трупа мужчины в московской квартире

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины 1956 года рождения в квартире в центре столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным СК России, вечером 14 апреля в квартире жилого дома на улице Зацепский Вал было обнаружено тело хозяина квартиры, следов криминального характера смерти обнаружено не было. Ранее в СМИ появилась информация о том, что художник и реставратор картин Алексей Красавин был найден в своей квартире мертвым.

"Вечером 14 апреля… в квартире одного из жилых домов по улице Зацепский Вал в городе Москва было обнаружено тело хозяина квартиры 1956 года рождения… В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.