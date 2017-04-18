Мосгорсуд проверит законность ареста преподавателя Богатова 25 апреля

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд 25 апреля проверит законность ареста преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к массовым беспорядками в Москве 2 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"Апелляционная жалоба защитника Богатова назначена к рассмотрению в Мосгорсуде на 25 апреля. Обвиняемый будет участвовать в заседании через видео конференц-связь из следственного изолятора", — сказала пресс-секретарь.

Пресненский суд Москвы 10 апреля санкционировал арест Богатова до 8 июня. Этот же суд 7 апреля сначала отказался отправлять преподавателя математики МФЮА в СИЗО, пояснив, что ему вменяется не тяжкое обвинение. После отказа суда, по словам адвоката Богатова Алексея Тепцова, следователи предъявили преподавателю обвинение за призывы к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и за призывы к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ), а затем повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

Ранее сообщалось, что 29 марта в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.