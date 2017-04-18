В Новосибирской области обвиняемый сбежал из зала суда

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Полиция в Новосибирской области разыскивает мужчину, который во вторник сбежал из зала Коченевского районного суда, сообщает ГУМВД по региону.

"Сегодня в 11.47 из зала Коченевского районного суда общей юрисдикции совершил побег гражданин Попов Дмитрий Григорьевич 17.06.1983 года рождения, обвиняемый в совершении серии имущественных преступлений. Сотрудники конвойной службы начали преследовать злоумышленника, однако оперативно задержать мужчину не удалось", — говорится в сообщении.

В главке отметили, что полицейские ведут активные поиски сбежавшего, на территории района организовано усиленное патрулирование. На розыск сбежавшего из-под стражи ориентированы все оперативные подразделения и наружные службы полиции Новосибирской области.

"По факту побега из-под стражи начальником ГУМВД России по Новосибирской области генерал-лейтенантом полиции Юрием Стерликовым назначена служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники, допустившие побег обвиняемого из-под стражи, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел", — говорится в сообщении.

Между тем местные СМИ сообщают, что в момент побега осужденного на скамье подсудимых находилось несколько человек, которые проходят по уголовному делу о краже денег из банкоматов. По данным СМИ, по окончании судебного заседания, когда конвой открыл дверь и начал надевать на мужчин наручники, трое из них попытались сбежать, однако двоих удалось задержать на месте. —0-