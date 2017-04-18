В Петербурге суд освободил активистов несанкционированного шествия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга в ходе заседания во вторник освободил задержанных участников воскресного несанкционированного шествия, назначив рассмотрение их административных дел на 24 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского суда Дарья Лебедева.

"Дзержинский районный суд перенес слушание административных дел в отношении Расторгуева, Суслова и Баринова на 24 апреля, освободив их в зале суда", — сказала Лебедева.

Ранее сообщалось, что отношении указанных лиц в суд были направлены материалы по части 2 статьи 20.2 КоАП "Проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении". По словам Лебедевой, речь идет о задержанных в воскресенье, 16 апреля, на Дворцовой площади в ходе так называемого "свободного шествия новой оппозиции".