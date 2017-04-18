Жителю Приамурья вынесли приговор за осквернение памятника погибшим в Сирии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 апр — РИА Новости. Жителя села Возжаевки Амурской области приговорили к 220 часам обязательных работ за осквернение памятника погибшим при защите Отечества, на котором установлены мемориальные доски в честь погибших в Сирии российских военнослужащих, сообщает прокуратура региона.

Памятник воинской славы установлен на федеральной трассе Чита-Хабаровск в мае 2015 года, в основание памятника заложены капсулы с землей с 12 мест сражений, в том числе с Куликова поля. На плиты памятника нанесены более 500 фамилий погибших в годы войны. Девятого декабря 2015 года на памятнике были установлены мемориальные доски в честь Героя России пилота Олега Пешкова и награжденного орденом Мужества матроса Александра Позынича, погибших в Сирии. Командир бомбардировщика СУ-24 Олег Пешков семь лет прослужил в Белогорском районе Амурской области.

Накануне Дня Победы в 2016 году памятник был исписан черной краской. За осквернение мемориала по статье "Вандализм" осужден 23-летний житель села Возжаевка, суд установило, что он 8 мая 2016 года пришел в состоянии алкогольного опьянения к мемориалу и из принесенного с собой баллончика с краской нанес надписи, оскорбляющие память воинов, погибших при защите Отечества.

"Суд при назначении наказания учел признание вины, раскаяние в содеянном, его согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке и назначил наказание в виде 220 часов обязательных работ", — сообщает прокуратура.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>