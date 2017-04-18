В Новокузнецке включенный в розетку планшет привел к пожару в многоэтажке

КЕМЕРОВО, 18 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС устанавливают причину пожара в 18-этажном жилом доме в Новокузнецке, возникшего, по предварительным данным, из-за оставленного без присмотра заряжающегося планшета, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главка ведомства по Кемеровской области.

Пожарных к многоэтажке по улице Ермакова во вторник утром вызвал прохожий, который увидел дым из окна на 13-м этаже.

"По предварительным данным специалистов, которые обследовали место пожара, возгорание возникло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Вероятнее всего, включенный в розетку планшет, который был оставлен без присмотра, стал причиной происшествия", — сказали в ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве, к моменту прибытия пожарных 35 жильцов самостоятельно покинули свои квартиры по лестницам. Сотрудники МЧС с помощью автолестницы обследовали квартиры на восьмом и нижних этажах.

"В ходе разведки в помещениях никого обнаружено не было. Одновременно с этими действиями был подан первый ствол на тушение. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, удалось избежать серьезных последствий. По оперативным данным, за медицинской помощью никто из жителей дома не обращался", — отметили в главке ведомства.

В МЧС также напомнили о недопустимости оставлять включенные электроприборы без присмотра, а также о пожароопасности "режима ожидания" у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники.