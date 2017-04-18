В Перми 76-летний тренер по шахматам получил 10 лет за насилие над ученицей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы 76-летнего жителя Перми, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении девочки, которую он тренировал по шахматам, сообщает во вторник СУСК по Пермскому краю.

По материалам дела, с декабря 2015 года до февраля 2016 года обвиняемый проводил индивидуальные тренировки по шахматам с 11-летней девочкой. Оставаясь с ней в квартире наедине, он, по данным следствия, "совершал в отношении неё… действия сексуального характера".

По информации СУСК, в 2006 году злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение развратных действий в отношении малолетней девочки, однако уголовное дело было прекращено по амнистии.

Ведомство отмечает, что суд признал обвиняемого виновным "в совершении пяти преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)".

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 3 года, с назначением принудительных мер медицинского характера в порядке статьи 99 УК РФ", — говорится в сообщении.