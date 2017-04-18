СК потребовал арестовать предполагаемого организатора теракта в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (525)

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следствие потребовало арестовать одного из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Ходатайство об аресте Азимова поступило в суд", — сказала она. Согласно материалам дела, Азимов пока является подозреваемым, обвинения ему не предъявлены. Материалы будут рассмотрены сегодня.

Азимова удалось задержать накануне в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>