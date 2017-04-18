В администрации Миасса проходит выемка документов

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники ГУМВД России по Челябинской области во вторник проводят выемку документации в администрации города Миасс в связи с проверкой законности сделок с земельными участками, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Миасского округа Надежда Соколова.

"Сегодня в администрации Миасса работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Челябинской области. Оперативные мероприятия направлены на проверку законности выделения земельных участков в Миасском округе в период с 2015 года по настоящее время", — рассказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в отделе информации ГУМВД по региону, полиция пока не комментирует проводимые в администрации Миасса мероприятия.

Как сообщала ранее полиция, бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский был арестован в 2013 году и этапирован из Миасса в Москву. По данным ФСБ, он причастен к организации в 2005 и 2008 годах двух убийств коммерсантов.