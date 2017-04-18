Следователи завели дело после смерти пациента в больнице Курска

ВОРОНЕЖ, 18 апр — РИА Новости. Следствие полагает, что ненадлежащее оказание медицинской помощи привело к смерти в больнице в Курской области 18-летнего молодого человека, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По версии следствия, юноша с 14 марта 2017 года проходил амбулаторное лечение в Щигровской центральной районной больнице с диагнозом "острое респираторное заболевание".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении СУ СК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также — виновных в смерти молодого человека медицинских работников.