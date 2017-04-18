Водитель из Череповца, укусивший полицейского, получил условный срок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно водителя автомобиля Mercedes-Benz, который после того, как его остановили за езду без прав в нетрезвом виде, ударил полицейского, а затем укусил его за руку, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

Как установило следствие, поздно вечером 9 декабря полицейские заметили автомобиль Mercedes-Benz, который передвигался из стороны в сторону по всей ширине проезжей части Северного шоссе, периодически выезжая на встречную полосу и миновав перекресток на запрещающий сигнал светофора. Нарушителем оказался 22-летний житель Череповца.

"Водитель признался, что водительского удостоверения при себе не имеет, к тому же у него обнаружились признаки алкогольного опьянения, в связи с чем ему было предложено проследовать в служебный автомобиль и дождаться сотрудников ДПС для дальнейшего разбирательства. Через несколько минут юноша оживился и потребовал выпустить его из служебного автомобиля, а затем ударил одного из полицейских кулаком. Когда тот вынужден был применить наручники в качестве специального средства, молодой человек укусил его за руку", — уточняет следственное управление.

В результате нарушителя доставили в отдел полиции, после чего он был помещен под административный арест на 10 суток, поскольку категорически отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд признал юношу виновным по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, констатирует СУСК.