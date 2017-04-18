Жителя Якутии подозревают в истязании и лишении свободы школьницы

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Якутские следователи возбудили уголовное дело против 24-летнего жителя села Сунтар. Молодого человека подозревают в том, что он избивал и удерживал в своем доме школьницу, сообщает региональное следственное управление СК.
Школьница через окно смогла привлечь внимание прохожих и с их помощью вызвать полицию.
Подозреваемый ранее был судим. В отношении него возбуждено дело по статьям "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего".