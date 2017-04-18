Жителя Якутии подозревают в истязании и лишении свободы школьницы

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Якутские следователи возбудили уголовное дело против 24-летнего жителя села Сунтар. Молодого человека подозревают в том, что он избивал и удерживал в своем доме школьницу, сообщает региональное следственное управление СК.

По данным следствия, в январе и апреле мужчина во время ссор избивал девушку и пытался ее душить. Причиной ссор стала ревность. Кроме того, он в течение двух дней удерживал девушку у себя дома, спрятав одежду и обувь и запретив ей покидать квартиру под угрозой избиения.

Школьница через окно смогла привлечь внимание прохожих и с их помощью вызвать полицию.

Подозреваемый ранее был судим. В отношении него возбуждено дело по статьям "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего".