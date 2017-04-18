В Приморье возбудили дело против мужчины, обстрелявшего полицейских

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Уголовное дело завели на 50-летнего мужчину, обстрелявшего в воскресенье полицейских в Приморье, сообщает Следственное управление СК по Приморскому краю.

В воскресенье, по данным МВД, пьяный житель Владивостока ранил ножом свою сожительницу, а затем напал на врачей, прибывших ей на помощь, и открыл стрельбу по правоохранителям. Также ведомство сообщало, что при осмотре квартиры изъято несколько единиц огнестрельного оружия, которое мужчина хранил незаконно. Его подруга госпитализирована с непроникающим ножевым ранением. В отношении мужчины следствие вело проверку по факту хулиганских действий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "хулиганство". По версии следствия, 16 апреля в подъезде дома на улице Крыгина в городе Владивостоке гражданин беспричинно произвел не менее трех выстрелов из ружья из окна подъезда и оказал сопротивление сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.

Ранее управление МВД по региону информировало, что следствие даст процессуальную оценку и действиям правоохранителей, которые применили табельное оружие; во время перестрелки никто не пострадал.