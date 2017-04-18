Спасатели потушили пожар в больнице Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Пожар в больнице в Екатеринбурге, из которой были эвакуированы 100 пациентов и сотрудников, потушен, сообщает во вторник ГУ МЧС по Свердловской области.

Утром 18 апреля в подвале седьмого корпуса Областной клинической больницы № 1 загорелся электрощит, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По данным прокуратуры, пострадали два электрика.

"В 10.50 (8.50 мск) пожар в подвальном помещении областной клинической больницы №1, расположенной на улице Волгоградской, потушен. Пожарно-спасательные подразделения завершили свою работу. На месте происшествия работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причину пожара", — уточняет ведомство.

По сведениям свердловского СУ СК РФ, по факту пожара начата доследственная проверка для "правовой оценки соблюдения требований охраны труда при производстве работ".