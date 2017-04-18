В Сургуте нашли одного из сбежавших воспитанников спецшколы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 апр — РИА Новости. Один из двух сбежавших 8 апреля воспитанников специальной учебно-воспитательной школы для несовершеннолетних правонарушителей Сургута (ХМАО) был найден в собственной квартире; он прятался под диваном, рассказали РИА Новости в городском управлении МВД.

"Один пропавший ребенок найден вечером в воскресенье, он прятался под диваном в собственном доме. Второго сейчас ищут в соседнем Нижневартовске", — рассказали в ведомстве.

Два подростка, самому старшему из которых 15 лет, более недели назад самовольно покинули расположение спорткомплекса, где проводились соревнования по борьбе. Они являются воспитанниками спецшколы Сургута, и на спортивном мероприятии находились в сопровождении тренера и других сотрудников учреждения.

Данная школа нередко оказывается в центре внимания. Так, в феврале в отношении ее 17-летнего воспитанника был возбужден ряд уголовных дел по обвинениям в вымогательстве, изнасиловании и истязаниях с применением пыток. В октябре 2014 года из спецшколы сбежали пятеро подростков, а в августе того же года — 18 детей.