В Туве возбудили дело о мошенничестве на 57 млн рублей на жилье для сирот

КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве более чем на 57 миллионов рублей при строительстве 51 квартиры для сирот возбуждено после прокурорской проверки в Туве, сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, в октябре 2016 года в рамках региональной подпрограммы учреждение "Госстройзаказ" заключило госконтракт с ООО "Стройконсалтинг" на приобретение для сирот 51 квартиры в Кызыле. В соответствии с актами приема-передачи, квартиры были приняты "Госстройзаказом", а компании "Стройконсалтинг" переведено 57,1 миллиона рублей. Однако проверка установила, что жилые помещения не были построены – один дом построен лишь до первого этажа, в другом заложен фундамент, а строительство третьего не начато.

"По материалам прокурорской проверки в Тыве возбуждено уголовное дело о хищении более 57 миллионов рублей на строительство жилья для детей-сирот. …Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время по нему проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.