Жителя Омской области осудили за угон машины скорой помощи

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Суд в Омской области приговорил неоднократно судимого жителя одного из сел к лишению свободы в колонии строгого режима за угон автомобиля скорой помощи, сообщает во вторник прокуратура региона.

"Нижнеомский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего жителя села Нижняя Омка Гии Акобия. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем 13 октября 2016 года Акобия в состоянии алкогольного опьянения проник в незапертый автомобиль скорой медицинской помощи, припаркованный у здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Хомутинка, запустил двигатель и проехал по дорогам поселения, где его задержали сотрудники полиции.

"С учетом наличия в действиях Гии Акобия рецидива преступлений Нижнеомский районный суд Омской области назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что, не согласившись с наказанием, осужденный оспорил его, однако судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.