Сибирские таможенники предотвратили вывоз почти 300 кг янтаря в Китай

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники Сибирской оперативной таможни в новосибирском аэропорту "Толмачево" изъяли почти 300 килограммов янтаря, которые пытались вывезти из России в Китай граждане КНР в багаже и ручной клади, сообщает во вторник таможня.
"Природные камни желтого цвета общим весом более 291 килограмма были изъяты в ходе осмотра багажа и ручной клади граждан КНР сотрудниками таможенного поста аэропорт Толмачево Новосибирской таможни", — говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила, что изъятый камень является природным янтарем, стоимость которого составляет свыше 9 миллионов рублей, что является крупным размером. Янтарь входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ "незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере".