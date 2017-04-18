Сибирские таможенники предотвратили вывоз почти 300 кг янтаря в Китай

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Сотрудники Сибирской оперативной таможни в новосибирском аэропорту "Толмачево" изъяли почти 300 килограммов янтаря, которые пытались вывезти из России в Китай граждане КНР в багаже и ручной клади, сообщает во вторник таможня.

"Природные камни желтого цвета общим весом более 291 килограмма были изъяты в ходе осмотра багажа и ручной клади граждан КНР сотрудниками таможенного поста аэропорт Толмачево Новосибирской таможни", — говорится в сообщении.

В таможне отметили, что в зале вылета международного терминала аэропорта "Толмачево" граждане КНР направились в "зеленый коридор", заявив, таким образом, об отсутствии товаров, запрещенных к вывозу без разрешительных документов и подлежащих таможенному декларированию. По словам граждан Китая, камень они везли по просьбе неустановленных лиц.

Экспертиза подтвердила, что изъятый камень является природным янтарем, стоимость которого составляет свыше 9 миллионов рублей, что является крупным размером. Янтарь входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ "незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере".