В Южно-Сахалинске объявили штормовое предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 апр – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Южно-Сахалинске, синоптики прогнозируют сильный снег и ветер, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь на среду в южных районах острова и Южно-Сахалинске ожидается сильный (7-19 миллиметров за 12 часов), местами очень сильный (20 миллиметров и более за 12 часов) снег, метель. Видимость составит менее 500 метров при ветре 25-30 метров в секунду, также возможно налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

Под влиянием непогоды город окажется также днём в среду. В связи с этим в состояние повышенной готовности переведены все службы жизнеобеспечения областного центра. Руководителям организаций и предприятий, а также начальникам отделов по управлению территориями рекомендовано установить постоянный контроль за ситуацией в населенных пунктах на время разгула стихии.

В целях соблюдения мер личной безопасности горожане не должны без необходимости выезжать за пределы городского округа. Им рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными.