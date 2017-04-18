В Южно-Сахалинске объявили штормовое предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 апр – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Южно-Сахалинске, синоптики прогнозируют сильный снег и ветер, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.
Под влиянием непогоды город окажется также днём в среду. В связи с этим в состояние повышенной готовности переведены все службы жизнеобеспечения областного центра. Руководителям организаций и предприятий, а также начальникам отделов по управлению территориями рекомендовано установить постоянный контроль за ситуацией в населенных пунктах на время разгула стихии.
В целях соблюдения мер личной безопасности горожане не должны без необходимости выезжать за пределы городского округа. Им рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными.