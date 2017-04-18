В Бурятии женщина пыталась задушить фельдшера скорой

КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Вызвавшая скорую помощь мать в Бурятии стала душить приехавшего фельдшера, когда он предложил отвезти ребенка в больницу, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК.
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На предложение фельдшера поехать в больницу для обследования и уточнения диагноза женщина ответила отказом, а услышав телефонные переговоры медика с больницей, начала душить его, сообщает СК. Отец ребенка оттащил жену, подписал отказ от госпитализации ребенка и проводил фельдшера до двери подъезда.
"В правоохранительные органы поступило сообщение о причинении побоев фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи в одном из домов по улице Цивилева в Улан-Удэ… Начата доследственная проверка", — сообщает СК.